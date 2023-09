Homem é flagrado por câmeras de segurança furtando garrafa de café em funerária

Na segunda-feira (25), uma furto inusitado foi capturado pelas câmeras de segurança de uma agência funerária na cidade de Paraíso do Tocantins, na região central do estado. As imagens mostram o homem entrando na funerária, onde ele toma um copo de água e, após observar o ambiente, esconde uma garrafa de café debaixo de sua camiseta.

O furto ocorreu no final da tarde, mas só foi percebido por volta das 20h, pela dona da funerária. Em entrevista ao G1, a proprietária do estabelecimento, que preferiu não se identificar, compartilhou que tanto ela quanto seus funcionários reagiram ao incidente com surpresa e, curiosamente, com bom humor. Ao assistirem o vídeo, todos riram da situação.

A garrafa de café estava na recepção da funerária. No momento da ação, não havia ninguém presente no local, exceto por um funcionário na sala de velório, que é separada da recepção por um vidro. A dona da funerária acredita que o ladrão não se aventurou a avançar até a área onde estava o caixa do estabelecimento para não correr o risco de ser pego.

Apesar da recepção conter alguns objetos de valor, o único item levado pelo suspeito foi a garrafa de café. Mesmo preocupada com a situação, a proprietária decidiu não registrar um boletim de ocorrência.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)