Jovens são flagrados furtando Nutella e barras de chocolate de supermercado

A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi acionada para verificar uma ocorrência envolvendo o furto de chocolates, pizza e outras mercadorias de um supermercado, localizado em Andaraí, na última terça-feira (29).

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe fazia o patrulhamento do comércio quando um fiscal informou que um grupo de quatro pessoas havia sido flagrado cometendo o crime.

Após a confirmação do flagrante e a apreensão do grupo, foram encontrados com os suspeitos 20 barras de chocolate da marca Lacta Shot, uma embalagem de pizza, 14 pacotes de Bis Xtra, um pacote de macarrão e um pote de Nutella.

O grupo foi preso e levado para 19ª DP da Tijuca.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com