Homem é flagrado furtando e colocando 17 camisas do Paraná dentro do short; veja

Na tarde da última terça-feira (11), câmeras de segurança da loja oficial do Paraná Clube, em Curitiba, registraram um homem furtando cerca de 17 camisas do local.

Nas imagens podemos ver o momento em que o homem escolhe as peças e as coloca dentro da bermuda. O clube encaminhou as filmagens para a Polícia Civil (PC), que está investigando o caso, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. “No momento, mais detalhes não serão repassados para não atrapalhar o andamento das investigações”, disse o órgão.

De acordo com o clube, entre as peças furtadas estavam camisas oficiais masculinas, femininas, infantis e jaquetas corta-vento, totalizando um prejuízo de R$ 3,4 mil.

Nas redes sociais,o perfil oficial do Paraná fez uma ação de marketing ironizando a situação e se aproveitou para fazer uma chamada para o próximo jogo, em um post no X.

“Quer bancar o esperto mesmo? Compre seu ingresso antecipadamente para o próximo sábado. Lembrando que Reta do Relógio e Sociais já estão esgotados, restando lugares apenas na Curva Norte e Cadeiras. PS: também COMPRE sua camisa oficial’’

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)