Homem é flagrado assediando aluna em frente de escola no Rio de Janeiro; vídeo

Um homem foi flagrado na última segunda-feira (06), importunando sexualmente uma estudante de 15 anos na porta de uma escola em Curicica, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Imagens da câmera de vigilância da escola municipal flagraram o crime, que viralizou nas redes sociais.

Na gravação, a menina, que espera o portão da escola ser aberto, é vítima de assédio do homem, que por diversas vezes tenta beijá-la e abraçá-la. A garota fica desconfortável e mexe no celular, tentando se desvencilhar do abusador. Em determinado momento, o homem tenta agarrar a garota pelas coisas e, mais uma vez, a estudante tenta se esquivar.

O vídeo revoltou o Secretário Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha. “É inaceitável que uma criança sofra qualquer tipo de violência. Estou pessoalmente lidando com a Polícia Civil sobre esse caso”, disse.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a Polícia Civil foi acionada para identificar o criminoso e a escola também está auxiliando na investigação, bem como dando suporte à estudante.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)