Homem é espancado por chefe de segurança após furtar carne de supermercado

Câmeras de segurança de um supermercado localizado em Guarapari, no Distrito Federal, flagraram o chefe de segurança do local espancando um homem suspeito de furtar carne. O crime aconteceu dia 4 de março, mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira (26). Veja:

Na ocasião, o homem foi encurralado por dois seguranças. Em seguida, o chefe deles chutou a vítima, que bateu com a cabeça nas prateleiras.

A ação do chefe de segurança foi denunciada pelos ex-funcionários do local, que pediram demissão após o ocorrido, sob a alegação de que as condutas violentas eram frequentes no estabelecimento por parte do chefe.

Os empregados relataram que as violências eram extremas e recorrentes. Em outro caso, um cliente teria sido espancado por tentar sair sem pagar com um desodorante. As agressões ocorriam sem distinção da natureza ou do valor dos itens envolvidos.

O estabelecimento informou que “não vai se manifestar no momento”.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com