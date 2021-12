Homem é espancado até a morte após invadir casa e tentar estuprar mulher

Na madrugada do último domingo (5), um homem, de 62 anos, identificado como Joaquim Paes Ribeiro foi espancado após invadir uma residência no bairro do Guarujá Expansão, município de Água Boa (a 630 quilômetros de Cuiabá). As informações são do portal Olhar Direto.

O homem teria ameaçado e tentado estuprar uma das mulheres do local, mas o noivo da vítima espancou o invasor. Segundo as informações da Polícia Civil, o noivo de uma das mulheres acionou a polícia e disse que teria desmaiado o suspeito após ele ter invadido a residência.

O noivo da vítima disse que Joaquim e mais um comparsa invadiram a casa onde estavam e teriam dito que eles eram membros de uma facção criminosa e que queriam “ficar” com uma das mulheres que estavam no local, nem que fosse a força.

O noivo da dona da casa pediu que os bandidos se retirassem, sendo que um deles foi embora. No entanto, Joaquim caminhou em direção às vítimas e acabou sendo espancado pelo homem até perder a consciência.

O homem que matou o invasor chegou a ser levado para delegacia e depois de ser ouvido, acabou liberado. Ele deve responder por lesão corporal seguida de morte. O caso é investigado pela Polícia Civil.