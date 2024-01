Homem é atropelado duas vezes ao tentar defender enteada de agressor em Roraima

Um homem de 49 anos foi atropelado duas vezes após tentar defender a enteada, de 19 anos, de um agressor, de 25, na última segunda-feira (15) na vila São José, município do Cantá, em Roraima. O suspeito foi preso.

Segundo com a Polícia Militar de Roraima (PMRR), o suspeito tentou agredir a jovem e, para tentar defendê-la, o homem mais velho partiu para cima dele e iniciou uma briga. A jovem tentou intervir na situação entre os dois e recebeu um soco no rosto desferido pelo suspeito. As informações são do G1 Roraima.

Em seguida, o jovem suspeito entrou no carro do homem de 49 anos, avançou e passou por cima dele, engatou a marcha ré e atropelou novamente o homem e fugiu do local. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, assim como sobre qual a relação entre o suspeito e a jovem.

A polícia localizou o suspeito caminhando com a esposa em uma rodovia nas proximidades. Ele, então, foi preso e algemado por protocolo de segurança. O caso foi registrado na Delegacia do Cantá.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)