Vídeo: Casal se separa e briga na justiça por 'guarda' de bebê reborn

Os bebês reborn estão em alta, seja entre anônimos ou famosos, e uma advogada chamada Suzana Ferreira compartilhou em suas redes sociais uma situação, no mínimo, inusitada e que envolve bonecas reborn: Um casal que briga na justiça pela guarda da boneca.

O vídeo viralizou nas redes sociais devido ao grau da "complexidade" da situação, mas principalmente, pelo fato de a boneca ter um perfil no Instragram e gerar lucro aos donos.

Como a 'briga da guarda' chegou na justiça?

Segundo Suzana Ferreira, tudo começou quando, ao terminar o relacionamento, uma das partes se recusou a abrir mão da boneca, adquirida por um valor significativo e com enxoval próprio.

O outro lado envolvido alega que já se apegou emocionalmente pela boneca e não quer substituí-la por outra, além da administração mútua do Instagram que já estava monetizando com as fotos da “criança".

Suzana ainda ressaltou a preocupação com o impacto de casos como esse no judiciário.

“Fui procurada por uma ‘mãe’ de uma bebê reborn para regulamentar a situação da bebê dela, porque ela constituiu uma família, e a bebê reborn faz parte da família. O relacionamento não deu certo e a outra parte insiste em conviver com a bebê reborn pelo apego emocional que teve nela. Me foi dito que outra bebê não solucionaria a questão, pelo apego emocional que já existe com aquela", revelou.

