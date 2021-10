Homem é abordado e morto por dupla no meio da rua, em plena luz do dia

A execução de um homem, identificado apenas como Salomão, assustou moradores do conjunto Santos Dumond, em Manaus (AM), na tarde desta quinta-feira (28). A vítima foi morta no meio da rua, em plena luz do dia, sem motivo aparente. As informações são do Portal do Holanda.

Testemunhas relataram à polícia que uma dupla abordou a vítima e logo começaram os disparos. Após matarem o homem, os suspeitos fugiram.

A Polícia Militar foi acionada até o local. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios.