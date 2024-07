Em swing, homem dá socos em vagina de esposa por ela manter relação com amigo

Um homem de 37 anos foi preso por ameaçar e desferir socos contra a vagina de sua esposa, uma mulher de 29 anos, durante um swing – troca de casais. O caso aconteceu em uma residência no Jardim Colúmbia, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na noite do último domingo (14).

O casal foi até a casa de outro casal de amigos e resolveram fazer sexo trocando os companheiros. No entanto, o homem em questão ficou com muita raiva em ter finalizado primeiro o sexo com a amiga e ter visto a esposa ainda se relacionando com o amigo.

O casal de amigos expulsou o homem para fora da residência, e ele ficou chutando o portão, gritando e ameaçando a esposa de morte. "Vou te matar com mordidas, sua sem vergonha", proferiu o homem.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada e prendeu o suspeito, encaminhando o indivíduo para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Problemas com bebida

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O), o casal está junto há 14 anos e possuem três filhos. De acordo com a mulher, o marido apresenta um comportamento instável e explosivo sempre que sai ou consome bebidas alcoólicas, e por vezes fica em casa para evitar essas situações.

