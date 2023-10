Homem cria perfil falso e se passa por mulher para atrair e estuprar adolescente

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (19), sob suspeita de criar perfil falso, se passando por mulher, atrair e estuprar um adolescente de 16 anos. O homem ainda ameaçou divulgar imagens pornográficas da vítima.

Em depoimento, o jovem relatou que eles se conheceram por meio de um perfil de uma rede social, onde ele acreditava ser uma mulher do outro lado da tela. Posterior a isso, os dois passaram a conversar via mensagens e a trocar fotos íntimas.

Com o passar dos dias, o suspeito contou ao adolescente que teria enviado as fotos íntimas para um "colega" e que essa terceira pessoa estaria exigindo um encontro sexual com o menor em troca de não compartilhar as imagens íntimas. O jovem, então, passou a conversar com esse novo perfil.

A polícia da região constatou que os dois perfis eram administrados pelo mesmo homem. O adolescente aceitou o encontro e os dois foram até a casa do criminoso, onde o estupro ocorreu.

Investigações

A polícia apreendeu aparelhos eletrônicos na resistência do investigado e continuará as investigações para descobrir outras eventuais vítimas. O criminoso não tinha antecedentes criminais e responderá, inicialmente, pelos crimes de estupro e armazenagem ou divulgação de conteúdos pornográficos que envolvam menores de 18 anos. As penas podem chegar a 10 anos de prisão.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web de O Liberal Rayanne Bulhões