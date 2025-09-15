Capa Jornal Amazônia
Homem com camisa alviceleste e idosa brigam por espaço em praia de Florianópolis

A briga envolveu diversos banhistas e ambulantes do local

Victoria Rodrigues
fonte

As pessoas trocaram palavrões, socos, empurrões e até golpes com uma barra de ferro. (Foto: Reprodução/ X)

Uma confusão generalizada envolvendo ambulantes e banhistas foi registrada neste domingo (14), na praia de Canasvieiras, que fica localizada em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. A briga supostamente teria iniciado por conta de um espaço na faixa de areia e, por esse motivo, as pessoas começaram a trocar palavrões, socos, empurrões e até golpes perigosos com uma barra de ferro.

De acordo com testemunhas que estavam presentes no local, o desentendimento surgiu após uma idosa ter ido retirar um guarda-sol do espaço e ser confrontada por um homem que disse: “Não mexe nas minhas coisas. Eu estou trabalhando!”. Em seguida, o homem reagiu com agressividade e deu uma joelhada na mulher, fazendo com que ela caísse no chão e gritasse de dor no meio da areia da praia.

Logo depois dessa cena, o companheiro da mulher teria tentado intervir na briga, mas foi então que a situação saiu totalmente do controle quando outro casal também entrou na confusão para dar socos e empurrões. Além disso, um ambulante com carrinho de bebidas também foi envolvido na briga generalizada em meio à areia.

Decreto sobre o uso de faixa de areia

A prefeitura de Florianópolis publicou um decreto em dezembro de 2024, a fim de regulamentar o uso da faixa de areia por bares, restaurantes e estabelecimentos nas praias e, evitar assim, confusões como a citada acima. Entre as regras acordadas pela prefeitura, estão:

  • A proibição de cobrança pelo uso de mesas, cadeiras e guarda-sóis instalados na areia;
  • É vedada a reserva de espaço mediante pagamento ou consumação mínima;
  • É preciso ter autorização obrigatória da prefeitura para ocupação da faixa de areia, via processo administrativo;
  • Limite máximo: mesas e cadeiras só podem ocupar até metade da faixa de areia, a partir da maré mais alta do dia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

