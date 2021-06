Homem com as mãos e pés amarrados é encontrado morto em cova rasa

Um corpo masculino, com as mãos e os pés amarrados foi encontrado dentro de uma cova rasa na manhã da última terça-feira (29), no Distrito Industrial de Manaus. O cadáver apresentava sinais de tortura e tinha um corte profundo na redição da cebeça. As informações são do Portal Holanda.

O delegado Guilherme Antoniazzi informou que a vítima, que não teve a identidade revelada, estava em estado de decomposição quando foi encontrado por um morador da área, quando fazia a limpava na redondeza. A testemunha teria avistado um pé para fora da cova e realizou a denúncia anonimamente.

Uma segunda testemunha relata ter escutado ao menos três tiros vindo da região, mas como o corpo estava sujo de areia, à primeira vista os peritos não conseguiram identificar as marcas dos disparos. Contudo, a vítima já foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a necropsia. A polícia segue trabalhando nas investigações.