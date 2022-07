Homem atira em animal e mata amigo durante caça

A saída para uma caçada terminou em tragédia no domingo (17) quando Fernando Corrêa, de 35 anos, foi atingido por um tiro na cabeça com um disparo feito pelo amigo. O caso aconteceu em Lebon Régis, em Santa Catarina, e segundo informações da Polícia Civil, o autor do tiro de espingarda assumiu a autoria do crime, alegando ter sido acidental. Ele se apresentou à delegacia e buscou socorro para a vítima.

Conforme o homem, o disparo foi feito em direção a um animal, mas como a vítima usava uma roupa camuflada, ele não conseguiu perceber a presença próxima. "Em determinado momento se afastaram, cada um foi para um lado do terreno. De acordo com o autor, ele ouviu um disparo e foi em direção ao disparo. Ele viu um veado e disparou contra esse veado e atingiu o amigo. Ele disse que não viu o amigo por causa de uma farda camuflada. Só viu depois quando passou a procurá-lo e o amigo não respondia", detalhou o delegado Thiago da Costa Passos.

A localização que os amigos estavam é feita somente por uma trilha de três quilômetros e o homem orientou a equipe de resgate para chegar no local. "Ele mesmo se prontificou, estavam a 3 quilômetros dentro da mata, procurou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros", completou o delegado. Ele irá responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Armas ilegais e caça sem autorização

Os dois usavam armas ilegais durante a caça. (Foto: Divulgação)

A polícia identificou que as armas usadas pelos caçadores eram ilegais e ambos não tinham autorização para caçar. A caça, perseguição e o abate de animais silvestres sem autorização é considerada crime ambiental. Pela lei, caçar é proibido no Brasil, com exceção do javali, que pode ser abatido sem maus-tratos quando o objetivo é evitar que o animal se reproduza e destrua plantações.

