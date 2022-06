Homem atira contra filha e esposa; mulher não resistiu

Um homem matou a própria esposa e atirou contra a filha, na noite da última sexta-feira, em Mesquita, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil, o acusado depois atirou contra si mesmo. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

A Polícia Militar (PM) afirma que foi acionada para uma ocorrência no bairro Santa Terezinha e, ao chegar lá, já encontrou a mulher morta. O homem foi encaminhado para o hospital, mas morreu no local. Uma menina, filha do casal e também alvo dos disparos, também foi socorrida. Ela permanece internada e não há informações sobre seu estado de saúde.

Uma pistola e um revólver foram encontrados e apreendidos no local do crime. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).