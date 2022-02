Homem atira a filha de 6 anos em rio e depois se joga por não aceitar fim de relacionamento

Inconformado com o fim do relacionamento, um homem espancou a filha de apenas seis anos e a jogou em um rio, atirando-se nas águas em seguida. O caso aconteceu na noite do último sábado (5), em Ponte Nova, na Zona da Mata mineira. Após quase 20 horas de buscas feitas no rio Piranga, por equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, os dois permanecem desaparecidos. As informações são do portal Estado de Minas.

VEJA MAIS

De acordo com testemunhas, o homem agrediu a menina com socos na cabeça e depois a lançou no rio, pulando logo em seguida. À polícia, a mãe da criança relatou que, na tarde do sábado, o ex-companheiro teria deixado uma mensagem no celular dizendo que iria se matar e levaria a filha junto com ele. Mas, como estava no trabalho, ela só viu a mensagem quando a tragédia já tinha acontecido.

Bombeiros fazem buscas pelos corpos de pai e filha no rio Piranga, em Ponte Nova (MG) (Divulgação / Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)

Os dois teriam se separado recentemente, após um relacionamento de sete anos. Mas o ex-companheiro não admitia o fim do casamento. A criança estava aos cuidados do pai. Os bombeiros também informaram que, três dias antes, o mesmo homem tinha sido resgatado de dentro do mesmo rio.

Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas em toda a extensão do rio Piranga, com o auxílio de barcos em pontos profundos e áreas de remanso, e também por terra, às margens do leito do rio. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para apurar o caso, que segue com a análise de imagens e coleta de depoimentos de testemunhas.