Adolescente é esfaqueada e morta pelo ex-namorado em seu próprio quarto 

Uma adolescente, identificada como Érica de Souza, de 17 anos, foi esfaqueada na própria casa, em Anápolis (GO), na noite desta quarta-feira (24). Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santilho. O principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima de 23 anos. Ela foi golpeada nos braços, mãos e abdômen. A família da vítima afirma que o ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento. Ele permanece foragido. Com informações do site Confirma Notícia.

Antes de morrer, Érica gritou por socorro e foi encontrada por um familiar ensanguentada. Ela ainda chegou a dizer que o namorado a esfaqueou porque não aceitava o fim do relacionamento.

A adolescente é natural do município de Garrafão do Norte, no Pará. Ela chegou a ser atendida por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas precisou ser transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Urgência, e não resistiu por causa da gravidade dos ferimentos.

O titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), Wllisses Valentim, informou que a Polícia Civil já tem conhecimento sobre o ocorrido e segue investigando o caso.