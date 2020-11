Homem arrasta mulher pelos cabelos e leva surra

Um homem de 31 anos levou uma surra de testemunhas e depois foi preso por arrastar uma mulher pelos cabelos, no meio da rua, em Manaus (AM). A vítima de 28 anos sofreu o ataque na quinta-feira, 5, por volta das 20h50, na rua País de Gales, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. A intenção do agressor, segundo a polícia, era cometer estupro.

A vítima contou à polícia que, depois de ser atacada e arrastada pelos cabelos, começou a gritar e, assim, chamou a atenção de pessoas da redondeza. Um grupo cercou o suspeito antes que ele consumasse o crime, e o agrediu.

O agressor foi levado para o Hospital Platão Araújo. Depois do atendimento médico, ele foi encaminhado ao 6º DIP e atuado por tentativa de estupro.