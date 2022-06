Homem armado ameaça porteiro após recusa de imagens de câmera de segurança

Um homem armado, identificado como Jonathan Sousa, ameaçou um porteiro de um condomínio localizado no bairro da Renascença, em São Luís (MA). Em vídeos capturados pela câmera de segurança da guarita do local, é possível ver o homem apontando e batendo com a arma no porteiro. O homem trabalha no local há apenas quatro meses.

VEJA MAIS

É possível ver uma mulher entrando e saindo do local, sem conseguir impedir as agressões. Segundo o portal G1 Maranhão, o caso aconteceu porque a moça havia pedido imagens da câmera de segurança do prédio, porque seu carro havia sido furtado em um dia anterior. Com a recusa das imagens, Jonathan invadiu a guarita quando uma mulher saia do prédio e ameaçou o prestador de serviços. O casal mora em um prédio em frente ao condomínio onde aconteceu o caso.

Em entrevista para o portal, a delegada Samara Borges disse que “a vítima foi ouvida e encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer os exames de corpo de delito. Nós viemos aqui ao local justamente para intimar o autor a prestar depoimento. Nós também estamos investigando se essa arma de fato é uma arma verdadeira, porque pode ser um simulacro”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)