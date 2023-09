Homem anuncia assalto à sorveteria e rouba pote de sorvete de 12 litros; sabor chocolate foi exigido

Uma sorveteria foi assaltada, na última segunda-feira (25), por um homem que estava com um facão. Além do dinheiro equivalente a R$ 145, ele também exigiu um pote de sorvete de 12 litros e fugiu, de bicicleta, carregando o pote no braço. O caso ocorreu em Sertãozinho, interior de São Paulo.

VEJA MAIS

O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Nas imagens, ele entra no local com uma mochila e retira uma faca, anunciando o assalto.

Duas clientes que estavam no caixa conseguem correr, deixando a atendente sob a mira do assaltante. Ele invade a área, pega as notas e, em seguida, se dirige até o balcão de atendimento e pede um pote de sorvete de 12 litros.

Segundo investigações, ele exigiu que o sabor do sorvete fosse de chocolate com coco.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com