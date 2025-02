Vídeo: história de homem que vive com 7 cachorros em um barco viraliza e comove a web

Alexandro de Oliveira, um marceneiro de 50 anos, reside em um barco no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, com sete cães vira-latas, conhecidos como "Os Marinheiros". A cena do homem remando com seus cães até a margem tornou-se frequente para os moradores, que acompanham o grupo em direção à terra firme para que os animais façam suas necessidades e se exercitem.

Os cães são conhecidos por nomes como Caramelo, Davi, Dólar, Golias, Vitória, Mulatinha e Nega. Veja:

MUDANÇAS

A vida de Alexandro e os cãe está prestes a mudar. Após conversas com a ONG Urcapet, o marceneiro concordou em disponibilizar os animais para adoção. A ONG, visando promover a adoção dos cães, lançou uma campanha e produziu um vídeo contando a história de Alexandro e seus companheiros.

A veterinária responsável pelos cuidados dos cães contou que eles não apresentaram nenhum problema de saúde e estavam todos bem. Mesmo assim, todos foram castrados, vacinados e vermifugados. A prioridade na adoção será dada aos moradores da Urca e bairros próximos, para manter a conexão entre os cães, Alexandro e a comunidade.

