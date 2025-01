Cachorro vai todos os dias em posto de combustíveis para procurar dono morto

Um cachorro chamado Casca de Bala tem ido diariamente a um posto de combustíveis no bairro Vila Abranches, zona Leste de Ribeirão Preto, São Paulo, há mais de uma semana. Segundo o caixa que trabalha próximo ao local, Macklaudan Clark, o animal era fiel companheiro de Danilo Alves dos Santos, que morreu após se afogar na Lagoa do Saibro no dia 19 de janeiro.

Danilo, que vivia em situação de rua, era muito conhecido na região e costumava visitar o posto todos os dias acompanhado do cachorro. Após a morte, o cão parece estar à espera do tutor.

“Depois que Danilo faleceu, pensei que não veria mais o cachorro, mas comecei a observar que ele faz essa rota todos os dias. O cão vem ao posto, fica por um tempo, e depois vai embora, provavelmente para casa. Ele fica aqui um bom tempo, parecendo triste, como se estivesse procurando por Danilo. Ele sempre faz a mesma rota que Danilo costumava fazer”, relatou o Clark ao G1.

Imagens capturadas por Clark mostram o cãozinho deitado no pátio do posto, exatamente como costumava fazer enquanto aguardava o dono.

“Ele é um cachorro muito dócil e carinhoso. A situação é triste, pois percebemos que ele está procurando, esperando, entende? Ele era inseparável de Danilo. Onde quer que Danilo fosse, o cão estava sempre ao seu lado. Danilo brincava com ele e ficava animado, mas agora só vejo o cão quieto e triste”, relata Clark.

Segundo o caixa, Danilo enfrentava problemas com o álcool e comprava frequentemente bebidas na loja de conveniência do posto. Como passava várias horas no local, ele formou muitas amizades.

Morte por afogamento

Segundo o registro do boletim de ocorrência, Danilo entrou na Lagoa do Saibro, conhecida na região Leste de Ribeirão Preto como local de recarga do Aquífero Guarani, e mergulhou. No segundo mergulho, ele acabou se afogando. O Corpo de Bombeiros foi acionada, encontrou o homem e tentou reanimá-lo, mas não obteve êxito.

A Lagoa do Saibro não é uma área pública para banho. A Prefeitura de Ribeirão Preto está pesquisando lugares perigosos para sinalizar e evitar acidentes.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)