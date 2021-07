'Hello Kitty' já foi cantora gospel e se tornou traficante 'perigosa', diz polícia

Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, de 21 anos, mais conhecida como "Hello Kitty", foi morta nesta sexta-feira (16) durante uma operação policial na comunidade carioca Complexo do Salgueiro. Ela era líder da facção criminosa Comando Vermelho e muito conhecida por ser "perigosa e audaz", pela polícia. Com informações do Portal do Holanda.

A jovem era cantora evangélica, mas decidiu entrar no mundo do crime e se tornou o braço direito do pai, Alessandro Luiz Viera Moura, o Vinte Anos, apontado pela polícia como chefe do tráfico do Salgueiro. Ele também morreu na operação.

Nas redes sociais, um internauta relembrou a época em que "Hello Kitty' se dedicava à religião. “Essa é a 'Hello Kitty' na igreja, fazendo a obra do Senhor. Infelizmente, ela saiu da igreja e agora está no mundo fazendo a obra do mal”.

A criminosa foi presa por tráfico e era suspeita de envolvimento em diversos assaltos na região.