Grupo Revelação é assaltado e integrante acaba esfaqueado em Salvador

Após participar de um bloco em Salvador, o Grupo Revelação enfrentou momentos de tensão que quase resultaram em tragédia. Enquanto deixavam a apresentação no bloco Alerta Geral, no circuito Osmar (Campo Grande), por volta das 5h da manhã, integrantes do grupo foram vítimas de um assalto. De acordo com informações do colunista Leo Dias, Mauro Jr e Rogerinho foram abordados por criminosos, resultando em ferimentos para Rogerinho, que foi esfaqueado durante a ação. Durante o assalto, os músicos perderam pertences, incluindo documentos, dinheiro e celulares.

Rogerinho, ferido no assalto, recebeu atendimento em um hospital local, onde levou seis pontos em uma das mãos e teve cortes superficiais nas costas. Apesar do susto, o músico está se recuperando em casa e passa bem.