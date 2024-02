Desfile de Carnaval do Rio de Janeiro começa neste domingo (11); veja a programação

O sambódromo da Marquês de Sapucaí, marco com 40 anos de história, abre as portas neste domingo (11) para os desfiles das 12 principais escolas de samba do Rio de Janeiro. Os desfiles começam às 22h e contarão com seis escolas concorrentes em cada uma das duas noites.

As temáticas dos enredos são diversas, indo desde a exaltação do caju pela Mocidade até a homenagem à cantora Alcione pela Mangueira. O Salgueiro traz a história do povo Yanomani, enquanto a Imperatriz Leopoldinense aborda sorte e azar a partir do testamento de uma cigana.

Quando será a apuração? Onde assistir ao desfile?

A apuração das notas está marcada para a tarde de quarta-feira de Cinzas, dia 14, e o Desfile das Campeãs será no sábado, dia 17, reunindo as seis melhores escolas do Grupo Especial.

A TV Globo transmitirá os desfiles do Grupo Especial a partir das 22h.

Confira a programação dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2024

Desfiles das Escolas do Grupo Especial: 11 e 12 de fevereiro

Apuração das Notas e Resultado dos Desfiles: 14 de fevereiro, às 16h

Desfile das Campeãs: 17 de fevereiro

Abaixo, veja as escolas que se apresentarão em cada dia e seus respectivos enredos:

Domingo, 11 de Fevereiro

- 22h: Porto da Pedra - "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular"

- Entre 23h e 23h10: Beija-Flor - "Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila"

- Entre 0h e 0h20: Salgueiro - "Hutukara"

- Entre 1h e 1h30: Grande Rio - "Nosso Destino é Ser Onça"

- Entre 2h e 2h40: Unidos da Tijuca - "O Conto de Fados"

- Entre 3h e 3h50: Imperatriz Leopoldinense - "Com a Sorte Virada pra Lua, Segundo o Testamento da Cigana Esmeralda"

Segunda-feira, 12 de Fevereiro

- 22h: Mocidade Independente de Padre Miguel - "Pede Caju que Dou... Pé de Caju que Dá!"

- Entre 23h e 23h10: Portela - "Um Defeito de Cor"

- Entre 0h e 0h20: Vila Isabel - "Gbalá: Uma Viagem ao Templo da Criação"

- Entre 1h e 1h30: Mangueira - "A Negra Voz do Amanhã"

- Entre 2h e 2h40: Paraíso do Tuiuti - "Glória ao Almirante Negro!"

- Entre 3h e 3h50: Unidos do Viradouro - "Arroboboi, Dangbé"