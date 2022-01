Grupo pratica arrastão, mas na fuga fica sem gasolina e acaba preso

Nesta quarta-feira (5), três adolescentes e um homem foram acusados de cometer uma série de roubos de celulares na região de Águas Claras, no Distrito Federal. Eles foram detidos, pela Polícia Militar do DF (PMDF), quando iam buscar um galão de gasolina para abastecer o carro que usavam nos crimes. Com informações do site Metrópoles.

O tenente PM Ferreira Neto, do Batalhão de Águas Claras, narrou que a PMDF foi acionada após uma denúncia de vários assaltos na quadra 207 da cidade. “Durante o patrulhamento, dois deles foram achados com um galão de gasolina e os outros dois no carro, aguardando”, explica.

Dentro do veículo foram encontrados cinco celulares. Os aparelhos seriam produtos de roubo. A polícia ainda encontrou uma arma e um simulacro. “Ainda estamos apurando para ver se o carro em que eles estavam também foi roubado. Temos o contato do suposto dono e estamos atrás”, afirmou o tenente Ferreira Neto.

Na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) foi constatado que os adolescentes envolvidos nos roubos têm passagens anteriores por tráfico de drogas, porte de armas e roubos.