Grupo de rapel arma redes e descansa nas alturas; confira imagens

Um grupo de rapel do Ceará viralizou ao divulgar imagens de um descanso inusitado: em redes armadas no alto da Ponte da Barra, nas Pedras de Quixadá. A equipe, formada por entusiastas e especialistas em atividades verticais, atua desde 2015. Confira o vídeo.

A Redinha nas Alturas, como é chamada, é promovida pela Zicral Adventure e acontece em dias e horários previamente divulgados. Para participar, é necessário pagar uma taxa de inscrição, que inclui equipamentos e seguro. Ter experiência prévia em rapel e outras atividades verticais não é obrigatório para experimentar a prática.

Os participantes consideram a ação uma “experiência intraduzível”, como disse Dorys Beatriz nas redes sociais. “Se ficar em uma redinha pegando um vento, é bom. Imagina fazer isso nas alturas, nos monólitos de Quixadá, com o pôr do sol em uma visão pra lá de diferenciada?”, disse em seu perfil no Instagram.