Grupo de oito pessoas faz arrastão em farmácia da zona sul de São Paulo

Um grupo de ao menos oito pessoas invadiu uma farmácia no bairro Americanópolis, na zona sul de São Paulo, e promoveu um arrastão no estabelecimento. O caso, de acordo com as imagens, ocorreu no dia 16 de março, mas só foi divulgado nas redes sociais nesta quinta, 20.

Em vídeo veiculado pelo portal G1, que mostra o momento do assalto, é possível ver que os homens entram na drogaria com sacolas, todos ao mesmo tempo e, em 20 segundos, saem do lugar com uma série de produtos.

Questionada, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil não localizou o boletim de ocorrência do caso.

As imagens, gravadas do lado de fora do estabelecimento, mostram que dois funcionários da farmácia ainda tentam segurar um dos suspeitos, que se desvencilha da abordagem e consegue escapar.

A farmácia, que integra a rede Ultrafarma, não deu retorno à reportagem até a publicação do texto. O espaço segue aberto.

No dia 11 de março, uma farmácia do Brooklin, também da zona sul, foi alvo de assaltantes na Avenida Padre Antônio José dos Santos. Os suspeitos entraram na farmácia armados, chegaram a render a gerente do estabelecimento e a forçaram a abrir o cofre do lugar.

Um policial reformado, que tinha acabado de chegar na drogaria, foi abordado pelos suspeitos. Ele reagiu efetuando disparos, que feriram um dos criminosos na perna.

Os suspeitos fugiram da drogaria, mas deixaram para trás um revólver calibre .38, um celular e os produtos do roubo avaliados em R$ 50 mil informou a PM. O policial reformado que abriu fogo contra os suspeitos não ficou ferido.