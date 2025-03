Suspeito de roubar celulares de adolescentes em Belém é detido pela PM em Ananindeua

Um homem foi detido em Ananindeua após ser apontado como o principal suspeito de roubar o celular de três adolescentes no bairro do Marco, em Belém. O suspeito foi reconhecido por uma guarnição da Polícia Militar, na tarde de quarta-feira (19/3), quando trafegava pela S/N 24 com WE 64, na Cidade Nova. O assalto aos adolescentes foi registrado por câmeras de segurança na noite de terça-feira (18/3), na passagem Maria Aguiar.

A ação para capturar o suspeito ocorreu durante a "Operação Cruzada", a partir de informações repassadas por agentes do 6º Batalhão de PM que reconheceram as características do suspeito e do veículo usado no dia do assalto aos adolescentes. De acordo com a polícia, no dia do crime, o suspeito saiu armado de um carro modelo Fiat Uno e abordou crianças e adolescentes que estavam na calçada de uma residência. Três celulares foram levados.

No momento da abordagem ao suspeito, os agentes realizaram a busca de dados no sistema policial e constataram que o investigado já tem duas passagens por assalto à mão armada dos anos de 2020 e 2021. Além disso, ainda segundo a polícia, o suspeito foi questionado sobre o assalto e teria confessado que é o autor do roubo aos adolescentes. Diante do fato, o homem, juntamente com o veículo, foi conduzido para a delegacia da Sacramenta para procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional da Sacramenta. “Por não haver flagrante, ele não foi preso. Um inquérito por portaria foi instaurado para apurar o caso”, comunicou.