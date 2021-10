Grupo antivacina morde dedo de vereador durante briga generalizada na Câmara

Um grupo de manifestantes contrários ao passaporte da vacina invadiu a Câmara de Vereadores de Porto Alegre (RS), nesta quarta-feira (20) e interrompeu a sessão no Legislativo. Um dos vereadores, que tentou conter o grupo, contou que foi mordido no dedo por um dos manifestantes. As informações são do jornal O Povo.

No momento da invasão, os parlamentares debatiam sobre um veto do prefeito Sebastião Melo à exigência do passaporte vacinal em Porto Alegre. Na capital gaúcha, a apresentação do documento é obrigatória, em alguns espaços, desde segunda-feira (18), por determinação estadual.

O vereador Idenir Cecchim (MDB) interrompeu a sessão até que a situação fosse pacificada. O vereador Claudio Janta (Solidariedade) afirmou que foi mordido no dedo por um dos manifestantes.

Do lado de fora da Câmara, mais manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e cartazes defendendo o direito de não se vacinar. Os grupos defendem que a vacina não tem eficácia e não garante imunização.