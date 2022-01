Gretchen curte jantar romântico ao lado do marido Esdras e exibe look para os fãs: 'Amaram?'

No último sábado (8), os pombinhos Gretchen e Esdras de Souza aproveitaram a noite para curtir um jantar romântico no restaurante e bar SEEN São Paulo. Despojada, ela usou o Instagram para mostrar o look escolhido, recebendo inúmeros elogios dos seus seguidores.

Na publicação, a autora do hit 'Conga' aparece bem jovial, com um vestido rendado e botas tratoradas. Após compartilhar o look, ela perguntou para os seguidores se a peça estava aprovada, confira:

Os internautas elogiaram a escolha e ressaltaram que Esdras é um homem de sorte. "Tá gata, ele é um homem de sorte", comentou uma. "Lindaaa essa gatona maravilhosa e arrasadora de corações. Meus aplausos, encantadora", disse outra. Mais tarde, já no domingo (9), a artista publicou um vídeo fazendo as famosas dublações do Tik Tok. "Minha filha, eu não sou baixinha, eu sou compacta. Tudo de bom em pouco espaço", diz ela com bom humor, veja: