Grávida intubada com Covid-19 passa por parto de emergência

Um equipe médica decidiu fazer uma cesárea de emergência em uma paciente grávida que está intubada por causa da Covid-19. A mulher deu à luz um bebê em Curitiba, na quinta-feira (3). A pequena Catarina Vitória da Silva nasceu com pouco mais de sete meses de gestação.

A criança é o primeiro filho do casal Helton e Daiana. Na terça-feira (1º), o casal recebeu o diagnóstico da Covid-19. No dia seguinte, o estado de saúde de Daiana se agravou e ela foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vita.

Como não houve melhora no estado de saúde, os médicos resolveram fazer um parto de emergência.

A equipe chegou a tentar uma transferência para outro hospital, já que a instituição não possui UTI neonatal, mas não foi possível. A partir daí, vários profissionais do Hospital Santa Cruz foram mobilizados para o parto.

O médico superintendente do Hospital Vita, Osni Silvestre, explicou que a gravidez comprime parte do pulmão, fazendo com que o corpo da gestante tenha que se esforçar mais para se recuperar de uma doença.

"Se ela está em uma fase da gestação que seja viável a retirada da criança, a gente opta porque ela tem expansão melhor do pulmão. E nós percebemos isso logo depois da retirada da criança do útero", afirmou.

Após o nascimento, Catarina foi transferida para UTI neonatal do Hospital Santa Cruz e está bem. O bebê deve ficar na unidade por um tempo para ganhar peso.

Até a manhã desta sexta-feira (4), Daiana continuava sedada e não sabia que a filha tinha nascido. O hospital informou que a paciente continua se recuperando.

O marido de Daiana, Helton da Silva, contou que os dois estavam abalados porque um amigo do casal morreu vítima da Covid-19 no domingo (29).

Helton revelou que deixou de acreditar em alguns momentos, durante a pandemia, no perigo da Covid-19.

"Por favor, levem a sério. Essa doença quase tirou a vida da minha esposa e da minha filha. Quero minhas princesas em casa. Minha esposa é uma guerreira, minha filha é uma guerreira e já nasceu vencendo", disse.