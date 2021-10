Grave acidente entre dois veículos deixa casal e um bebê feriados entre as ferragens

Uma colisão entre um carro e um caminhão ocasionou um grave acidente, na manhã desta terça-feira (5), em Gaspar, na BR-470. Ao menos três pessoas teriam ficado feridas sendo vitimizadas com o ocorrido. As informações são do O Munícipio.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Militar, um casal e uma criança de colo, que estavam dentro do caminhão, precisaram de atendimento e foram encaminhados ao hospital. Um deles ficou preso entre as ferragens.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o carro atingido completamente destruído. Até o momento, o estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.