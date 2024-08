Gravações das caixas-pretas de aeronave que caiu em Vinhedo foram recuperadas

Em coletiva à imprensa concedida neste domingo (11/8), em Vinhedo (SP), o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), informou que o órgão conseguiu extrair com sucesso todo o conteúdo dos dois gravadores conhecidos como caixas-pretas.

“Nessa manhã, temos a informação de que conseguimos, com 100% de sucesso, obter as informações de voz e de dados que correspondem aos momentos que antecederam a esse trágico evento para a sociedade”, confirmou o militar.

A aeronave operada pela Voepass Linhas Aéreas, caiu na última sexta-feira (9/8), em Vinhedo, por volta de 13h30. O acidente causou a morte de 62 pessoas, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes.

O chefe do Cenipa explicou, também, que estão em poder das autoridades duas caixas pretas do avião de prefixo PS-VPB: o gravador de voz, o Cockpit Voice Recorder, e o gravador de dados, Flight Data Recorder.

Os dados confirmam que não houve, em nenhum momento, por parte da tripulação da aeronave acidentada, declaração de emergência aos órgãos de controle de tráfego aéreo.