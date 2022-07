Granada com modelo usado na Guerra da Coreia na década de 50 é encontrada no Brasil entre sucata

Uma granada da década de 1950, com um modelo muito usado na Guerra da Coreia, foi encontrada na última segunda-feira (18), em uma empresa de reciclagem de Sarandi, região norte do Paraná. O artefato, que estava no meio das sucatas, foi apreendido pela Polícia Civil e levado para a delegacia para ser enviado para destruição no Exército.

Segundo informações da polícia, a granada tem fabricação norte-americana e foi localizada por um trabalhador da empresa. Apesar de inicialmente os funcionários ficarem com medo do objeto explodir, ele estava sem o dispositivo de detonação. A Polícia Civil aproveitou o achado para orientar a população de acionar os serviços de segurança pública caso explosivos sejam encontrados.

Guerra da Coreia

A Guerra da Coreia foi um conflito militar que ocorreu entre 1950 a 1953. De um lado estava a Coreia do Norte, apoiada pela China, e do outro, a Coreia do Sul, com apoio dos Estados Unidos e da força das Nações Unidas.

