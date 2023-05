Governo Federal divulga edital para o programa 'Mais Médicos'; veja as regras

O Governo Federal publicou o edital com 5.970 vagas para o programa "Mais Médicos", nesta segunda-feira (22). A bolsa-formação aos profissionais convocados no valor será de R$ 12.386,50 por 48 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. As inscrições iniciam no próximo dia 26 e se estendem até 31 de maio.

Segundo o Ministério da Saúde, os médicos brasileiros formados no país são a prioridade para o programa. Os profissionais, brasileiros ou não, formados no exterior serão classificados para as vagas remanescentes. A expectativa é que a seleção aconteça no início de junho e, no mesmo mês, as pessoas classificadas comecem a atuar nas regiões designadas.

Seleção

A seleção para o programa será feita por meio da avaliação do currículo dos inscritos. Conforme o edital, serão contabilizados seis itens com pontuação de 20 a 50 pontos, sendo permitido ao candidato fazer 90 pontos no máximo. Confira:

Tabela de itens classificatórios para a seleção do programa "Mais Médicos" (Divulgação/Governo Federal)

Quem pode se inscrever?

Profissionais com diploma de medicina e habilitação para exercício da profissão. Para médicos estrangeiros, é preciso estar autorizado a atuar no exterior;

Não possuir pendências criminais seja na Justiça Federal ou Estadual, nos últimos seis meses;

Médicos homens brasileiros que estão com a situação regular com as obrigações militares;

Médicos sem pendências na Justiça Eleitoral.

Quem não pode se inscrever?

Profissionais que participam atualmente do programa "Mais Médicos";

Médicos que atualmente fazem parte do programa "Médicos pelo Brasil";

Quem participou do programa e foi desligado por descumprimento das regras;

Profissionais que se desligaram do programa a menos de 180 dias.

O que é o Mais Médicos?

É um programa lançado no dia 8 de julho de 2013, durante a gestão da ex-presidenta Dilma Rousseff, cujo objetivo é ampliar o atendimento médico em lugares com vulnerabilidade social. Atualmente, o "Mais Médicos" conta com mais de 8 mil profissionais da área atuando nas regiões distribuídas pelos estados do Brasil.