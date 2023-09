Governo espera 30 mil pessoas no desfile de 7 de setembro em Brasília; veja a programação

O governo federal espera reunir aproximadamente 30 mil pessoas nesta quinta-feira (7) em Brasília, durante o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro, principal evento da Semana da Pátria. A programação, prevista para iniciar às 9 horas, contará com execução do Hino Nacional, passagem das tropas das Forças Armadas - Marinha, Exército e Força Aérea -, com veículos e aeronaves, apresentação de escolas públicas do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros, além de bandas.

Cerca de 200 autoridades e convidados devem acompanhar o desfile da tribuna de honra, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de ministros, chefes de poderes e representantes das Forças Armadas.

Confira a programação

A Fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência, e o coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília, abrem o desfile, com o Hino Nacional e o Hino da Independência.

Em seguida, o comandante militar do Planalto, general de divisão Ricardo Piai Carmona, apresentará a tropa ao presidente da República e solicitará autorização para dar início ao desfile.

O medalhista de ouro no boxe nas Olimpíadas de Tóquio 2020, o terceiro sargento Hebert Conceição, dará então início ao desfile, conduzindo o fogo simbólico da pátria, acompanhado por esportistas e alunos dos colégios militares de Brasília.

Com o tema Com Educação se constrói um país, a Secretaria de Educação do Distrito Federal apresentará mais de 550 alunos de escolas públicas e projetos sociais do DF, no desfile escolar.

Em seguida, haverá apresentação aérea da Esquadrilha da Fumaça, um dos momentos aguardados, encerrando a solenidade com uma demonstração acrobática.

Segurança

Na terça-feira (5), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), em Brasília, em apoio ao governo do Distrito Federal, durante o desfile. De acordo com o governo federal, intervenções no trânsito e revistas serão realizadas, com ações de policiamento e reforço nos atendimentos de emergência e de delegacias específicas para registro de ocorrências.

Alguns itens serão proibidos na área do desfile, como forma de garantir a segurança do público. Veja o que está proibido:

como fogos de artifício e similares;

armas em geral;

apontador a laser ou similares;

artefatos explosivo;

spray e aerossóis;

mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar bandeiras e cartazes.

garrafas de vidro e latas;

armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que tenham aparência de arma de fogo;

drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira;

substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo;

armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural, a exemplo de tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape e brocas.

Também está proibido o uso de drones no espaço aéreo da Esplanada dos Ministérios.