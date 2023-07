Google e Facebook têm 48 horas para retirar do ar falsos anúncios sobre 'Desenrola Brasil'

Foi publicado nesta quarta-feira (26), no Diário Oficial da União, um despacho determinado que Google e Facebook removam, em até 48 horas, falsos anúncios sobre o programa de renegociação de dívidas do governo federal, "Desenrola Brasil". A determinação é da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e prevê multa de R$ 150 mil por dia a essas plataformas em caso de descumprimento. O órgão também pediu que as empresas adotem medidas para evitar que conteúdos fraudulentos voltem a ser veiculados.

Na semana passada, o Ministério Público já havia aberto inquérito para investigar sites falsos criados para aplicar golpes usando o nome do programa do governo federal. Há casos em que o anúncio redireciona para sites que fingem consultar se a pessoa tem direito de aderir ao Desenrola Brasil. Em algumas situações, o usuário também é encaminhado para atendimento personalizado falso no WhatsApp.

O governo explica que interessados em renegociar dívidas pelo Desenrola não devem buscar intermediários. O atendimento é feito diretamente no banco onde a dívida existe. Atualmente, o programa está atendendo pessoas com renda de até R$ 20 mil.