Google Assistente chega às TVs Samsung do Brasil até o fim do mês

A Samsung divulgou nesta sexta-feira (20), em seu site, que o Google Assistente chegará no Brasil “no final de novembro”. A funcionalidade já está disponível em suas TV’s no Reino Unido, França, Alemanha e Itália, sendo lançado em 12 países. Com isso, o assistente de voz da Google se junta à Alexa da Amazon e à Bixby da própria Samsung, já existentes nas televisões da marca.

Segundo a empresa, a instalação da funcionalidade não demanda qualquer tipo de download, hardware ou instalação adicional, e fica intercambiável com os outros assistentes, conforme a preferência do usuário.

Os três assistentes virtuais estarão disponíveis em todas as TV’s 2020 4K e 8K QLED, TVs Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero e The Terrace.

Como funciona o Google Assistente e como ativá-lo:

O Google Assistente pode ser usado para controlar, por meio da voz, diversos comandos na TV, como mudar de canal, ajustar o volume e ainda controlar outros dispositivos domésticos inteligentes existentes na casa que sejam compatíveis com a tecnologia Google, como luzes ou ar-condicionado.

Também é possível pedir informações meteorológicas, fazer consultas, tocar músicas, e qualquer outro tipo de serviço disponível no navegador Google, como Pesquisa, Fotos, Mapas e Calendário.

Se a pessoa possuir uma TV Samsung só com a Alexa e a Bixby instaladas é possível ativar o assistente de voz da Google, tão logo o recurso esteja disponível no país.

Para fazer isso, basta acessar o menu "Configurações", selecione "Geral", "Voz" e, finalmente, "Assistente de Voz". Aí, é só selecionar o Google Assistente.