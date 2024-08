'Golpe do PIX': Jornalistas e outros 10 são suspeitos de desviar doações em telejornal

O apresentador de TV Marcelo Castro, o editor-chefe Jamerson Oliveira e mais 10 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por formarem uma organização criminosa que desviou e lavou dinheiro destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo a promotoria, o grupo teria se apropriado de R$ 407.143,78, o equivalente a 75% dos R$ 543.089,66 arrecadados em 12 campanhas promovidas pelo telejornal “Balanço Geral” da Record Bahia/TV Itapoan. Desse montante desviado, R$ 146.231,07 teriam sido destinados a Castro e R$ 145.728,85 a Jamerson. As doações eram feitas por telespectadores através de uma chave PIX divulgada no programa.

O caso ganhou destaque em março do ano passado após a desconfiança de um jogador de futebol. Ele pretendia doar dinheiro para a família de uma criança com problemas de saúde, mas estranhou a diferença entre a conta exibida na transmissão feita no dia 28 de fevereiro e a informada nos bastidores. Ao simular a transação, ele constatou uma divergência na titularidade das contas. O jogador, então, relatou o fato à emissora que iniciou uma investigação interna, identificou casos semelhantes, acionou a Polícia Civil e demitiu os envolvidos.

VEJA MAIS

Um documento obtido pelo G1 detalha o papel de Marcelo e Jamerson no esquema de fraude. Os jornalistas seriam líderes do grupo, segundo a denúncia do MP. Além deles, os outros membros da organização criminosa são:

Alessandra Silva Oliveira de Jesus, 21 anos

Carlos Eduardo do Sacramento Marques Santiago de Jesus, 29 anos

Daniele Cristina da Silva Monteiro, 27 anos

Débora Cristina da Silva, 27 anos

Eneida Sena Couto, 58 anos

Gerson Santos Santana Junior, 34 anos

Jakson da Silva de Jesus, 21 anos

Jamerson Birindiba Oliveira, 29 anos

Lucas Costa Santos, 26 anos

Marcelo Valter Amorim Matos Lyrio Castro, 36 anos

Rute Cruz da Costa, 51 anos

Thais Pacheco da Costa, 27 anos

Marcelo Castro e Jamerson Oliveira negam as acusações. Em nota, a defesa destacou que a denúncia ainda não foi recebida pela Justiça e pediu cautela na divulgação das informações, argumentando que as provas colhidas ainda não foram submetidas a princípios processuais e constitucionais. A defesa insiste na inocência dos jornalistas.

Quem eram as vítimas?

O inquérito policial identificou 12 casos de desvio de dinheiro, todos com participação ativa e contínua dos jornalistas e de Lucas, que foram indiciados pela Polícia Civil em julho de 2023. As vítimas eram pessoas em situação vulnerável, que compartilhavam suas histórias em reportagens do telejornal. O programa divulgava uma chave PIX para arrecadar doações dos telespectadores, que deveriam ser repassadas integralmente às vítimas. No entanto, segundo o MP-BA, a maior parte dos valores era desviada pelos suspeitos.

As vítimas acreditavam que a chave PIX fornecida pertencia à emissora ou a alguém ligado ao programa, uma informação confirmada por Marcelo Castro. Sem saber o valor real arrecadado, as vítimas ficavam satisfeitas com o que recebiam e só descobriram a fraude quando os fatos foram revelados pela imprensa.