Trans gaúcha chamada de ‘Fofão’ arrecada R$ 8 mil, mas não consegue custear cirurgia

A transexual Juju Oliveira arrecadou R$ 8,8 mil, quase 20% dos R$ 45 mil necessários à realização de uma cirurgia para retirada de silicone industrial do rosto. Juju, que é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, abriu uma vaquinha virtual em setembro. Em agosto, ela revelou ser vítima de bullying e chamada de "Fofão" nas ruas por causa de sua aparência.

"Preciso de no mínimo R$ 45 mil e não consegui esse valor. Com esse valor arrecado, não vou conseguir me operar", lamentou Juju, contando que já tinha conseguido um médico em São Paulo para operá-la.

A gaúcha tem 30 anos e trabalha na rua fazendo programas. Ela realizou o procedimento em 2017 numa clínica clandestina e pagou para colocar 250 ml de silicone, que foram espalhados por bochecha, nariz, queixo e maxilar.

"Parece ser muito, mas quando você coloca ele aparenta pouca coisa. O problema é que com o tempo ele dobra o tamanho. Meu problema são as bochechas e o pescoço, pois o silicone desceu", disse em entrevista ao Extra no mês de agosto.

Juju fez um desabafo nas redes sociais falando do bullying que vinha sofrendo por ter realizado o procedimento. Em um vídeo publicado numa rede social, ela relata que até hoje é vitima de ataques por causa do resultado. “Eu só estou querendo um pouco de respeito. Sou uma travesti de 30 anos”.

“Eles passam e me chamam de Fofão. Eu era uma pessoa como qualquer outra, aí fui inventar de fazer isso no rosto: silicone. Aí deu no que deu. Inchou e ficou desse jeito. Foi um erro meu”, lamenta.