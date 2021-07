Gato é baleado por vizinho que invadiu a casa da tutora do animal

Um gato foi baleado em casa, em um condomínio no Distrito Federal (DF), pelo vizinho da tutora. O animal ficou ferido após ser atingido por disparos de arma de pressão. A tutora disse que ouviu os barulhos dos tiros e viu um homem correndo para fora do terreno onde mora. As informações são do portal Metropóles.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi chamada ao local e falou com o vizinho da mulher. Ele portava uma arma, mas negou as agressões ao animal. A perícia realizou o trabalho para a identificação do autor do disparo. Foi constatado que os ferimentos no gato são de chumbinho de espingarda de pressão. O animal foi levado ao veterinário e passa bem.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Taguatinga Sul.