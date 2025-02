Garrafas térmicas Stanley passam por recall no Brasil; veja quais modelos devem ser trocados

Famosa marca de garrafa térmicas reutilizáveis, a Stanley está passando por um recall no Brasil. Isso porque a empresa identificou risco de queimaduras nos modelos Switchback (473ml/16 0z) e Trigger Action (354ml/12 oz e 250ml/8.5 oz), fabricadas na China entre 2016 e 2022.

De acordo com o anúncio da Stanley, as roscas da tampa das garrafas em questão podem encolher ao serem expostas ao calor e ao toque, fazendo com que se solte durante a utilização do produto. Segundo a empresa, o problema foi resolvido e está sendo oferecida gratuitamente aos consumidores uma tampa de reposição que funcionará com o produto existente

"Por questões de segurança, a Stanley 1913 anunciou hoje o recall voluntário da tampa das Canecas de viagem Switchback [473 ml/16 oz] e Trigger Action [354 ml/12 oz e 250 ml/8.5 oz] fabricadas na China entre 2016 e 2022, tendo em vista que as roscas da tampa podem encolher quando expostas ao calor e ao torque, fazendo com que a tampa se solte durante o uso, representando um risco de queimaduras. A Stanley 1913 resolveu o problema e está oferecendo gratuitamente aos consumidores uma tampa de reposição que funcionará com o produto existente.", diz o anúncio da Stanley.

Como saber se minha garrafa está incluída no recall?

Para saber se a garrafa Stanley está incluído no recall da vez, o consumidor pode verificar o número de identificação do produto, que está localizado na parte inferior do produto. Abaixo, veja o local exato do código identificar:

Localização de código identificador de modelos em garrafas Stanley (Foto/Stanley 1913)

A Stanley recomenda que os consumidores interrompam o uso dos produtos em questão (Switchback e Trigger Action) caso sejam identificados como modelos do recall.

Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato por:

Telefone: 0800-7618630 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados)

0800-7618630 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados) E-mail: sac@stanley1913.com;

sac@stanley1913.com; Site: https://stanley1913tmrecallint.expertinquiry.com/.