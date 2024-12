Stanley deve explicar ao Procon se vendeu copos térmicos defeituosos no Brasil

A marca Stanley, tem até a sexta-feira (20/12), para explicar a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) se vendeu copos térmicos defeituosos no Brasil. A empresa foi notificada pelo órgão logo após cerca de 2,6 milhões de produtos terem sido recolhidos nos Estados Unidos por defeito de fabricação. Em nota, a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo (CPSC) dos EUA, informou que as roscas das garrafas dos modelos Switchback e Trigger Action traziam risco de queimadura aos usuários quando expostas ao calor.

Segundo o órgão americano, houve o registro de 38 feridos por queimaduras, além de 91 reclamações de problemas com o produto ao redor do mundo. No mercado brasileiro, os modelos que apresentaram defeito custam em torno de R$250. Com informações do portal Metrópoles.

Para o Procon, a Stanley terá que informar se há registro de acidentes com consumidores brasileiros e como este assunto está sendo gerenciado pela operação nacional. A empresa também precisa informar como pretende orientar revendedores e consumidores sobre os possíveis produtos defeituosos.