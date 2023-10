Garoto de programa filma cliente e faz chantagem para não divulgar as imagens; suspeito foi preso

Um garoto de programa de 28 anos foi preso em flagrante no último domingo (29), em Brasília, após tentar extorquir seu cliente, alegando possuir imagens íntimas comprometedoras. A vítima chegou a ceder às ameaças e realizar uma transferência em dinheiro para o suspeito.

Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal, a vítima, um homem de 27 anos, relatou que havia conhecido o suspeito através do aplicativo "GRINDR" e o contratado para um encontro em sua residência. No entanto, a vítima percebeu que estava sendo filmada sem seu consentimento.

Incomodado com a situação, o cliente pediu ao garoto de programa que apagasse o vídeo e o expulsou de sua casa. Foi nesse momento que, em vez de atender ao pedido da vítima, teria atacado o homem e roubado dele a quantia de R$ 200.

Após o episódio, a vítima passou a receber ameaças via WhatsApp, nas quais o suspeito exigia o pagamento de R$ 700 para apagar o vídeo comprometedor. O garoto de programa ameaçou ainda publicar as imagens em uma página do site de conteúdo adulto "OnlyFans". O cliente transferiu R$ 200 via Pix para o suspeito, mas procurou a delegacia especializada logo em seguida.

Durante o atendimento na 5ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, o suspeito voltou a contatar a vítima, exigindo mais dinheiro. Foi a partir desse momento que as autoridades conseguiram identificar o autor das ameaças e localizá-lo em uma pousada na região da Asa Norte, em Brasília, onde foi preso em flagrante.

Agora, ele enfrenta acusações de roubo, extorsão e posse de drogas para consumo pessoal. As penas, somadas, podem alcançar 20 anos de prisão. A operação recebeu o nome de "Blackmail," que significa extorsão em inglês.

