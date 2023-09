Garoto de programa mata cliente e tenta desbloquear app de banco com reconhecimento facial da vítima

Na última segunda-feira (25), um garoto de programa foi preso por matar um cliente e organizar a cena do crime para que parecesse um suicídio. Ele também tentou desbloquear o app do banco do celular da vítima por meio de reconhecimento facial do homem já morto.

O caso ocorreu em Goiânia, em um prédio cuja vítima, de 64 anos, arquiteto e professor universitário, possuía um apartamento.

VEJA MAIS

A polícia da região foi até a casa da vítima após o banco entrar em contato informando tentativas de transações bancárias fora do comum.

José Henrique, de 22 anos, confessou o crime e levou os agentes até o local, onde a polícia encontrou o corpo da vítima no banheiro, segurando um crucifixo na mão e com uma corda em volta do pescoço.

De acordo com as autoridades, o suspeito confessou ter efetuado tentativas de transferência por meio de pix com valores acima de R$ 60 mil.

O jovem possui passagens pela polícia por furto e estelionato.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com