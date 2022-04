Garoto de 3 anos morre após ser liberado duas vezes de hospital

Uma criança de três anos morreu, na segunda-feira (18), após ser mandada para casa duas vezes depois de a família buscar atendimento médico em um hospital municipal de Itatira, interior do Ceará. As informações são do G1 Ceará. João Gabriel deu entrada no hospital no domingo (17) após passar mal, com febre e dor na garganta. O irmão, Paulo Henrique, denunciou em uma série de publicações no Instagram que houve negligência médica.

VEJA MAIS

"Meu irmão estava com 39 graus de febre, levamos para o hospital no domingo. O médico atendeu, passou uma injeção, ele tomou a injeção e passou uns remédios para a minha mãe comprar e ela comprou. Ele tomou a injeção e nada da febre dele baixar, aí nós levamos para o enfermeiro. O enfermeiro deu um remédio que baixou a febre, ele melhorou mais e nós viemos para casa", afirma o irmão da vítima.

Na madrugada de segunda-feira, a criança teve uma piora no quadro de saúde e foi levada novamente para a unidade hospitalar.

"Quando foi 1h da manhã meu irmão começou a gemer, falando de uma dor na barriga, a febre ficando muito alta de novo e nós levamos para o hospital novamente. Chegando lá, o vigia foi chamar o médico, o médico demorou mais de 30 minutos para descer. Ele passou mais duas injeções para o meu irmão, sendo que ele já tinha tomado uma, e a febre dele não baixou, estava em 38,1 graus e o médico mandou a gente vir para casa", disse Paulo Henrique.

O irmão diz que a família retornou para casa com a criança, que adormeceu. Horas depois, João Gabriel acordou pior.

"Quando ele chamou minha mãe, ele já estava bem roxinho. Aí minha mãe deu entrada no hospital novamente com ele. Chegou lá o médico botou ele no soro. Quando foi 12h meu irmão começou a passar mal, tentaram reanimar, mas ele morreu", relata o influenciador.

De acordo com o irmão, a família pediu para transferirem a criança para um hospital de Canindé, porém, o menino morreu antes de ser transferido.

A Delegacia Regional de Canindé afirma que o médico e os funcionários foram notificados para serem ouvidos sobre a morte do menino. A Secretaria de Saúde de Itatira divulgou uma nota de pesar e afirma estar apurando o caso.

Leia a íntegra da nota divulgada pela Secretaria de Saúde

Lamentamos profundamente o falecimento do nosso João Gabriel Sousa da Silva, o Biel, estudante da rede de ensino de nosso município.

A secretaria de Saúde está tomando todas as providências e medidas para apurar o procedimento de atendimento à criança em nossa rede de saúde. Estamos apurando a conduta do médico e tomaremos todas as medidas cabíveis.

Afastamos temporariamente o médico que fez o atendimento à criança, e estamos acompanhando o caso, para que de forma justa e verdadeira possamos dar uma resposta à família e a nossa sociedade itatirense.

Sabemos que nada vai amenizar a dor da perda de uma criança cheia de vida e querida por todos, nos solidarizamos com a dor dos familiares e estamos buscando todos os meios cabíveis junto a órgãos responsáveis para apurar com exatidão o caso.