Criança de quatro anos morre e outra está na UTI com meningite

Uma criança morreu e outra está internada por infecção causada por meningite na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, este foi o primeiro óbito da cidade no ano de 2022 causado pela doença. As informações são do UOL.

O tipo de meningite que matou a criança ainda não foi informado. Já a que está internada na UTI foi diagnosticada com meningocócica neisseria B. Ambas com 4 anos de idade.

A Vigilância Epidemiológica afirmou através de nota que fez o bloqueio com rifampicina para os comunicantes próximos do caso, feito com familiares e colegas da sala de aula e com professores da creche. A Vigilância também informou que está monitorando os casos.

Número de casos

Em 2022, São José dos Campos contabiliza um óbito e dez casos confirmados de meningite, sendo dos tipos: dois meningocócica, quatro bacteriana e quatro viral.

Em 2021 a cidade contabilizou quatro óbitos, todos idosos, e 37 casos positivos para a doença, sendo dos tipos: um meningocócica, um bacteriana, 11 não especifica, 17 viral, três de outra etiologia e quatro meningite por pneumococo.

O que é meningite?

A meningite é uma doença causada por uma bactéria, o meningococo, que inflama caracteriza-se por uma inflamação das meninges, membranas que revestem o cérebro. O problema atinge públicos de todas as idades, contudo, mais de 80% são crianças menores de 5 anos.

A doença é contagiosa, e pode ser transmitida pelo doente em ambiente fechado por mais de 4 horas ou pelo portador da doença através da fala, tosse, espirros e beijos.

A vacinação contra a meningite tipo A é disponibilizada pelo SUS, contudo, o imunizante contra o tipo B é encontrado somente em laboratórios particulares em duas doses. Por isso, mesmo vacinada, a criança pode apresentar a doença por outros vírus e agentes menos frequentes.

O tratamento pode variar conforme o tipo da infecção. Algumas melhoram com o tempo, deixando, dependendo do caso, sequelas permanentes, enquanto outras podem ser fatais. Quando identificada, a meningite necessita de medicação urgente via antibióticos.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)