Gabarito preliminar da 1° etapa do Revalida é divulgado pelo Inep; confira

O gabarito da prova objetiva e do padrão de resposta da prova discursiva do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) de 2023.2 foi divulgado pelo Inep nesta quarta-feira (09).

Os arquivos com as versões preliminares do gabarito da primeira etapa estão disponíveis no Sistema Revalida e no portal oficial do Inep.

Ainda hoje (09) se dá início ao período, com prazo até o dia 14, para solicitação de recursos de candidatos que discordam com a correção da prova e pedem uma nova análise aos julgadores.

O resultado definitivo da prova objetiva e provisória da prova discursiva, assim como as versões definitivas do gabarito e padrão de respostas, serão divulgadas pelo Inep no dia 8 de setembro. Já a divulgação do resultado final está prevista para o dia 2 de outubro.

Revalida

Composto por duas etapas (teórica e prática), o exame para diplomas médicos expedidos por instituições de ensino superior estrangeira, verifica o conhecimento, habilidade e competências exigidas para a atuação profissional adequada de acordo com os requerimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nas provas aplicadas pelo Inep, são abordadas as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)