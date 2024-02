Fusca fica preso em coqueiro após perder freios e cair de barranco; veja

Após perder o freio, um fusca ficou preso por um coqueiro no alto de um barranco, na tarde deste sábado (17), em Ipuiúna (MG). O caso aconteceu no bairro Vila do Marino. Ninguém ficou ferido.

No veículo havia um casal, de acordo com a Polícia Militar (PM): o condutor, de 65 anos, e a esposa dele, de 62. Eles seguiam pela avenida Geraldo Francisco Amaro e, ao entrar na rua Fernando Biagoni, o veículo perdeu o freio e caiu de um barranco às margens da BR-459.

O carro ficou preso no alto, entre o barranco e um coqueiro. Moradores e a Polícia Militar fizeram uma corrente humana e utilizaram uma escada para resgatar o casal. O fusca foi liberado para os familiares das vítimas após ser retirado por um guincho.